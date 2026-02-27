Jaime Coloma se refiere a polémico episodio con Mon Laferte en Rojo: "Nunca dije que no iba a triunfar"

27 feb. 2026 - 16:50 hrs.

A raíz del arrollador éxito de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar, que la hizo merecedora de las Gaviotas de Plata, Oro y Platino, muchos usuarios en redes sociales reflotaron viejos compactos de la artista en su paso por el programa de talentos Rojo.

En específico, se trata de uno en el que la cantante, entonces conocida como Monserrat Bustamante, discutía con el juez Jaime Coloma por una mala calificación.

Coloma, en tono irónico, le señaló que gracias a la "falta de autocrítica" llegaría "súper lejos", lo que contrasta con la exitosa y premiada carrera de la viñamarina.

"Me alegra mucho que triunfe"

El comunicador hizo eco de estos clips y decidió usar su cuenta de Instagram para señalar que "no tenía, no tengo y no creo que tendré nunca nada en contra de Mon Laferte, la conocí hace más de 20 años, como Montserrat Bustamante en un programa de talentos, ella competía y yo era jurado, cada cual en su rol".

"Me alegra mucho que triunfe, pero no tenía idea que iba a estar en Viña, no he visto el Festival, en general no lo veo salvo que me toque trabajar ahí. Sigo creyendo que alguien sin autocrítica no llega lejos y NUNCA dije que no iba a triunfar", aseguró.

Para cerrar, indicó que "publico esto porque me preocupa que medios que se dicen serios hablen mentiras, sean de farándula o de otra cosa. Si van a informar, así sean frivolidades, informen verazmente. Después nos quejamos de que no nos creen y que somos poco confiables".

