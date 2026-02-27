¡Repasó éxitos para perrear! Revive la increíble presentación de Yandel Sinfónico en Viña 2026

27 feb. 2026 - 07:35 hrs.

La Quinta Vergara explotó en la penúltima noche del Festival de Viña 2026 con la increíble presentación de Yandel Sinfónico.

El artista realizó un show con una orquesta de alto nivel, pero sin olvidar clásicos como "Rakata", "Ahora es", "Encantadora", "Mayor que yo", entre muchos otros que todos bailamos hace más de una década.

Si te perdiste la presentación del "capitán" solo debes ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá). Recuerda crear tu cuenta previamente.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

