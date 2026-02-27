"Fue casi perfecto": Neme destaca acierto en Gaviota de Platino a Mon Laferte y recuerda criticado momento

27 feb. 2026 - 09:35 hrs.

Tras una presentación de música y emoción pura sobre el escenario de la Quinta Vergara, Mon Laferte recibió la codiciada Gaviota de Platino. La cantante nacional se unió a un selecto grupo de artistas que han conseguido el galardón, pues solo ocurre en circunstancias especiales, siendo un reconocimiento exclusivo del Festival de Viña del Mar.

Precisamente, José Antonio Neme entregó su visión sobre la entrega de la codiciada estatuilla, que ha sido entregada a Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (de forma póstuma en 2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).

Histórica Gaviota de Platino para Mon Laferte

El conductor de Con Gusto a Viña señaló que es un momento que hay que manejar muy bien, poniendo como un pésimo ejemplo lo ocurrido con Hernández. "Se hizo una cosa horrorosa, una suerte como de Jappening con Já, una cámara que seguía a la alcaldesa a una oficina donde en algún momento iba a aparecer Espinitas y la Gertrudis", indicó.

Mega

Por lo mismo, Neme reconoció que esta vez la organización y los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, "manejaron casi perfecto el momento, dieron un tiempo para que efectivamente el público se manifestara, para que la alcaldesa se suba al escenario, pero se generó una tensión".

"Yo lo vi en la televisión y como que uno quería que le entregara la gaviota, pero no aparecía y el público la pedía y el Rafa con la Karen mantenían el vértigo. Todo se manejó muy bien. Fue un cuadro, desde mi punto de vista, casi perfecto", sostuvo.

