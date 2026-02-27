"Yo le rezo": Dolores Malena reaparece en show de Mon Laferte y se reencuentra con su ídola en Viña 2026

27 feb. 2026 - 11:05 hrs.

Este jueves, fue una nueva jornada de Festival de Viña del Mar, donde Mon Laferte logró nuevamente hacer disfrutar al público de un show impecable que logró incluso llevarse la Gaviota de Platino.

En el público, había muchos actores, cantantes y rostros de televisión que incluso se emocionaron hasta las lágrimas por el espectáculo de la chilena, pero también estaba Dolores Malena, la joven que en 2017 se hizo viral por su llanto en medio del concierto de Mon Laferte.

"Siento que envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza"

La joven se hizo famosa luego de que en la primera presentación de Mon Laferte saliera en pantalla varias veces llorando con el maquillaje corrido.

Dolores Malena

"Fue muy emocionante volver a ver a la Mon, yo la he visto ya las 3 veces acá en la Quinta (...) para mí la Mon es mi patrona, yo le rezo a ella porque para mí es todo. Ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz, para mí es algo que me eleva, siento que envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual (...) me conecto mucho con ella", comentó Dolores.

"El primer show yo sentí que me iba a desmayar de la emoción (...) ella transmite algo hermoso con su voz (...) yo no era consciente de lo que estaba pasando, yo solo viví el momento, y yo salí y la gente me decía eres meme", cerró.

