Filas y emoción total: Mon Laferte será nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras triunfar en el Festival

Tras su histórico show en el Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte será reconocida este viernes como Hija Ilustre de Viña del Mar.

Más allá de su conexión con el escenario de la Quinta Vergara y pertenecer al selecto grupo de artistas que se han ganado la Gaviota de Platino, Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en la Ciudad Jardín el 2 de mayo de 1983, en el barrio Gómez Carreño, y fue en aquellos rincones donde dio sus primeros pasos como cantautora.

El especial homenaje se realizará este viernes en el Teatro Municipal de Viña del Mar, justamente a un día de echarse el "Monstruo" al bolsillo.

Extensas filas se registran desde primera hora en el lugar, con las decenas de fanáticos que han llegado desde distintos rincones para acompañar a la voz de "Tu falta de querer".

Así, la expectación por el nombramiento de Mon Laferte como Hija Ilustre es tremenda, especialmente porque se trata del máximo honor que le entregará oficialmente la ciudad.

