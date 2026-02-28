Pablo Chill-E recibe la Gaviota de Oro de manos de su hermana en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:26 hrs.

Pablo Chill-E vivió un emotivo momento este viernes durante su participación en el Festival de Viña 2026.

El artista urbano concretó su debut en el escenario de la Quinta Vergara, donde hizo vibrar al público con sus grandes éxitos y una presentación cargada de energía y simbolismo.

Pablo Chill-E recibe la Gaviota de Oro por parte de su hermana

En el cierre de su show, Pablo Chill-E recibió la Gaviota de Oro de manos de su hermana, Javiera Rojas, protagonizando una escena profundamente significativa que selló una noche inolvidable para el artista y su familia.

