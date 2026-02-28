¿Quiénes son las cuatro personas que salen en el mural de Pablo Chill-E en Viña 2026?

28 feb. 2026 - 01:51 hrs.

Un especial detalle en la presentación de Pablo Chill-E en Viña 2026 llamó la atención en redes sociales, el cual estuvo desde el inicio.

A un costado del escenario, la producción del cantante chileno puso un mural donde aparecían tres cantantes del mundo urbano que lamentablemente perdieron la vida y un joven que caló hondo en el corazón del intérprete.

En concreto, las personas homenajeadas por el cantante son Galee Galee, Kevin Martes 13, Giuliano Yankees y Milán Ruiz, quienes fueron muy importantes para él.

