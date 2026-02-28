Divertidas rutinas de humor y shows de otro nivel: Cómo revivir todas las presentaciones de Viña 2026

28 feb. 2026 - 04:00 hrs.

El Festival de Viña 2026 ha llegado a su fin y tuvimos la oportunidad de gozar de show musicales y de comedia que quedarán en nuestra memoria.

Con respecto a la música, los espectadores y asistentes de la Quinta Vergara se deleitaron con las presentaciones de Gloria Estefan, Matteo Bocelli, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, NMIXX, Juanes, Ke Personajes, Mon Laferte, Yandel Sinfónico, Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

Mientras que en el humor, los artistas que sacaron risas fueron Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con Pe y Pastor Rocha.



Agencia Uno

Si por alguna razón te perdiste alguno de los espectáculos o quieres volver a verlos, debes ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá). Recuerda crear tu cuenta previamente.

