Milo J cierra Viña 2026 y se lleva la Gaviota de Plata y Oro tras encender a la Quinta Vergara

28 feb. 2026 - 03:45 hrs.

El cantante argentino Milo J fue el encargado de cerrar la última noche del Festival de Viña 2026, enfrentándose a un público encendido tras la explosiva presentación de Pablo Chill-E, quien previamente se había llevado las Gaviotas de Plata y Oro.

La actuación del trasandino no se quedó atrás. Interpretando algunos de los temas que lo han convertido en uno de los nombres más relevantes de la música latinoamericana, como “Una bala”, “Gil”, “3 Pecados después”, entre otros, Milo J logró conquistar a la Quinta Vergara.

Su desempeño fue ampliamente celebrado por los asistentes, lo que le permitió llevarse la Gaviota de Plata y Oro, uno de los premios más importantes del certamen.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

