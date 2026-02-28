El especial homenaje de Milo J a Violeta Parra y Víctor Jara en su presentación en Viña 2026

28 feb. 2026 - 03:04 hrs.

La última jornada del Festival de Viña 2026 estuvo llena de shows increíbles y el encargado de cerrar la fiesta fue Milo J.

El joven cantante ingresó al escenario de la Quinta Vergara realizando una performance muy especial, que honró a dos de nuestras figuras del folclore.

El cantante pasó por un altar donde aparecían las fotos de varias personas, pero las que más llamaron la atención fueron los retratos de Violeta Parra y Víctor Jara.

Festival de Viña

¿Cómo ver el Festival de Viña?

El certamen fue transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estuvo disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival puede verse en vivo a través de Disney+.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña