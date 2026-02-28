La Quinta se rinde ante Pablo Chill-E y le entrega la Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:04 hrs.

Pablo Chill-E fue el segundo músico en presentarse tras Paulo Londra y la rutina del humorista Pastor Rocha en el escenario de la Quinta Vergara, y su show no decepcionó durante la última noche del Festival de Viña 2026.

Con éxitos como “Vibras”, “Big Cut”, “Hablamos mañana” y otros de su repertorio urbano, el artista logró encender al público con una presentación potente y llena de energía.

El entusiasmo de la Quinta Vergara fue tal, que el clamor del público le permitió obtener la Gaviota de Plata y Oro, dos de los galardones más importantes del certamen.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña