¡Fiesta total en la Quinta Vergara! Pablo Chill-E se despidió del Festival de Viña 2026 con "Shishigang"

28 feb. 2026 - 02:21 hrs.

Pablo Chill-E realizó un show increíble en su primera vez en el Festival de Viña y cerró con uno de sus éxitos más reconocidos.

El artista chileno armó una fiesta sobre el escenario de la Quinta Vergara y junto a más de 20 músicos terminó su presentación.

La canción que eligió el artista para finalizar el espectáculo que estuvo lleno de sorpresas fue "Shishigang" y decidió interpretarla junto al público, momento en el que recibió el cariño de varios de sus fanáticos.

