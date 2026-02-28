Pastor Rocha y su broma sobre el origen del apocalipsis en Viña 2026: "Va a iniciar en Talca"

28 feb. 2026 - 00:43 hrs.

El humorista Pastor Rocha tuvo un éxito rotundo en su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, logrando sacar carcajadas al público desde el primer momento en que ingresó a la Quinta Vergara.

Y, como es habitual en su estilo, el comediante aprovechó la instancia para incorporar a la ciudad de Talca dentro de su rutina, esta vez para referirse a un tema particular: el apocalipsis.

“Dentro del mundo cristiano hay un mito y dice que cuando el apocalipsis inicie, va a iniciar en Talca, todos lo sabemos. Dice que de repente los cielos se van a abrir y se van a escuchar unas trompetas”, comentó Rocha durante un segmento que terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de la noche y que le valió la Gaviota de Oro y de Plata.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

