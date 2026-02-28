Pastor Rocha y su broma sobre el origen del apocalipsis en Viña 2026: "Va a iniciar en Talca"
El humorista Pastor Rocha tuvo un éxito rotundo en su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, logrando sacar carcajadas al público desde el primer momento en que ingresó a la Quinta Vergara.
Y, como es habitual en su estilo, el comediante aprovechó la instancia para incorporar a la ciudad de Talca dentro de su rutina, esta vez para referirse a un tema particular: el apocalipsis.
“Dentro del mundo cristiano hay un mito y dice que cuando el apocalipsis inicie, va a iniciar en Talca, todos lo sabemos. Dice que de repente los cielos se van a abrir y se van a escuchar unas trompetas”, comentó Rocha durante un segmento que terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de la noche y que le valió la Gaviota de Oro y de Plata.
