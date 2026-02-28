El género urbano se toma Viña 2026: Pailita, Young Cister y Akriila apoyan a Pablo Chill-E desde la Quinta
El género urbano se tomó por completo la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña 2026, y no solo sobre el escenario con la enérgica presentación de Pablo Chill-E, quien mantuvo al público coreando cada uno de sus éxitos, sino también entre los asistentes que acompañaron al artista nacional.
A lo largo de su show fue posible ver la presencia de reconocidos referentes del movimiento urbano apoyando a Pablo Chill-E desde el público.
Entre los artistas que dijeron presente destacan:
- Pailita
- Young Cister
- Akriila
¿Cómo ver el Festival?
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).
También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
