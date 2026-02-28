Presentado por: LATAM

El género urbano se toma Viña 2026: Pailita, Young Cister y Akriila apoyan a Pablo Chill-E desde la Quinta

El género urbano se toma Viña 2026: Pailita, Young Cister y Akriila apoyan a Pablo Chill-E desde la Quinta Agencia Uno

El género urbano se tomó por completo la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña 2026, y no solo sobre el escenario con la enérgica presentación de Pablo Chill-E, quien mantuvo al público coreando cada uno de sus éxitos, sino también entre los asistentes que acompañaron al artista nacional.

A lo largo de su show fue posible ver la presencia de reconocidos referentes del movimiento urbano apoyando a Pablo Chill-E desde el público.

Entre los artistas que dijeron presente destacan:

  • Pailita
  • Young Cister
  • Akriila
Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

