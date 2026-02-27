La broma sin filtro de Pastor Rocha sobre Sammis Reyes en plena rutina: "Ese jugó una pura vez no más"

27 feb. 2026 - 23:45 hrs.

Pastor Rocha inició con fuerza su rutina en la última noche del Festival de Viña 2026, donde la Quinta Vergara escuchó desde el primer minuto una serie de chistes que mezclan su sello característico: la combinación entre religión y comedia en un mismo relato.

Durante su presentación, el humorista aprovechó el momento para referirse al deportista Sammis Reyes, a quien mencionó en tono humorístico mientras hablaba a sus guardaespaldas.

“Ya, hijos, pónganse por allá ustedes. Y si viene el Sammis Reyes, lo taclea no más. Total, ese jugó una pura vez no más, así que da lo mismo”, lanzó Rocha, generando risas del público.

