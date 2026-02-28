Logró las alabanzas del público: Pastor Rocha dominó al monstruo y se quedó con Gaviotas de Plata y Oro

28 feb. 2026 - 00:34 hrs.

Con una rutina basada en sus vivencias en la iglesia, Pastor Rocha dominó al monstruo de la Quinta Vergara y obtuvo las Gaviotas de Plata y de Oro en el Festival de Viña 2026.

El comediante, que además cumple un rol en la iglesia evangélica, comenzó con chistes recordando su rivalidad con Sammis Reyes para luego saltar a las particularidades de los llamados "cultos", aquellos lugares en donde se alaba a Dios, pero también ocurren distintas acciones que pueden ser humorísticas.

Santiago Endara, nombre real del Pastor Rocha, "apareció" a la mitad de la rutina para recordar sus inicios en la religión y cómo logró sortear los problemas de enfrentarse a un público masivo. Esa parte de la rutina recordó distintos virales e hizo participar a un público que terminó por darle los premios.

