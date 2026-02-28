¡Hizo reír la Quinta Vergara! Revive la hilarante presentación de Pastor Rocha Viña 2026

28 feb. 2026 - 01:30 hrs.

El último humorista que se presentó en el Festival de Viña 2026 fue Pastor Rocha, quien hizo reír a carcajadas al "Monstruo" de la Quinta Vergara.

El humorista de 35 años mostró su particular comedia sobre el escenario más importante de Latinoamérica y dominó a los más de 20 mil asistentes que habían en el recinto.

Si por alguna razón te perdiste el show del artista o quieres verlo nuevamente, debes ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá). Recuerda crear tu cuenta previamente.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

