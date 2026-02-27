El último humorista que estará en Viña 2026: ¿Cuál es la edad, nombre y la nacionalidad del Pastor Rocha?

27 feb. 2026 - 19:40 hrs.

El último humorista que se presentará en el Festival de Viña 2026 es Pastor Rocha, quien llega al escenario de la Quinta Vergara con un humor bastante particular.

Luego de una extensa carrera en bares y pubs, el artista tomó el desafío de hacer reír al monstruo más complicado de todo el continente.

El comediante realizará su rutina después del show de Paulo Londra y antes de las presentaciones de Pablo Chill-E y Milo J.

¿Quién es Pastor Rocha?

La carrera de Pastor Rocha explotó hace algunos meses, luego de transformarse en un fenómeno en redes sociales, específicamente, en TikTok.

Realmente, el comediante se llama Santiago Endara, tiene 35 años y nació en Ecuador. El artista es de padre ecuatoriano y madre chilena.

A los nueve años se trasladó hasta Chile, pero seis años después regresó a su tierra natal. Ya siendo mayor de edad, Pastor Rocha volvió a suelos nacionales y se quedó definitivamente.

