La aplaudieron: Piare con Pe recibe las felicitaciones de compañeros humoristas tras triunfar en Viña

27 feb. 2026 - 18:30 hrs.

¡Fue una noche redonda! Este jueves 26 se vivieron momentos históricos en la Quinta Vergara, donde luego del show de Mon Laferte, hubo espacio para reír.

En el humor estuvo presente Piare con Pe, donde tras pocos minutos sobre el escenario conquistó a todos con su forma de hacer reír, con historias chistosas y por sobre todo con mucha humildad y trabajo.

El orgullo de sus colegas

Tras bajar del escenario del Festival de Viña del Mar, la oriunda de Puente Alto, celebró junto a sus cercanos y hace pocos minutos compartió una foto agradeciendo a todos.

"Me imaginaba que sería bonito, pero nunca pensé que tanto. Gracias por todo el cariño que me han dado", comentó Piare con Pe en su publicación, acumulando miles de me gusta y cientos de comentarios.

Puras felicitaciones por parte de Pamela Leiva, Javiera Contador, Chiqui Aguayo, Vicho Viciani y Álex Ortiz, quienes se mostraron orgullosos del desempeño de Piare con Pe y aplaudieron su éxito.

