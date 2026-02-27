EN VIVO: Sigue la señal con lengua de señas del Festival de Viña

27 feb. 2026 - 20:40 hrs.

Este viernes 27 inicia la última noche del Festival de Viña del Mar 2026 en la Quinta Vergara, una jornada que reunirá a destacadas y destacados artistas y humoristas de nivel nacional e internacional.

Durante esta jornada, cientos de asistentes disfrutarán de la música de Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J. Pero también tendrá espacio para el humor: Pastor Rocha será el primer comediante ecuatoriano en subirse al escenario.

Para que nadie se pierda ningún momento del Festival, la transmisión contará con una señal en lengua de señas, dirigida especialmente a la comunidad sorda del país.

¿Cómo ver la señal en lengua de señas?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña