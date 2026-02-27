"Me voy con corazón chileno": Las emotivas palabras de Fátima Bosch tras su paso por el Festival de Viña

27 feb. 2026 - 22:09 hrs.

En la última noche del Festival de Viña 2026, Fátima Bosch dedicó emotivas palabras tras su experiencia como jurado del certamen.

Durante una entrevista previa al show de Paulo Londra, la Miss Universo expresó: "Felices de estar aquí. Ya es el último día y justo le decía hoy a Diana que soy mexicana, pero me voy con corazón chileno. Gracias, Viña, por todo el amor".

La opinión de Fátima Bosch tras su rol de jurado de Viña

Posteriormente, Bosch compartió su reflexión sobre el rol que desempeñó en el festival latino más importante del mundo.

"Sí, ha sido increíble tener la oportunidad de conocer a tantas personas, sus historias de vida. La Quinta Vergara, toda la gente en Viña, son un amor, esa pasión que tienen, cómo aplauden, cómo gritan. Yo he disfrutado", concluyó, destacando el cariño recibido durante su paso por el certamen en la Quinta Vergara.

Todo sobre Festival de Viña