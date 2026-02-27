Estos son los artistas que han ganado la Gaviota de Plata y Oro del Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 23:54 hrs. | Act. 28 feb. 2026 - 01:11 hrs.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 ya completó cinco intensas jornadas, consolidándose como una de las ediciones más comentadas de los últimos años.

Durante casi una semana, la Quinta Vergara recibió a más de una decena de artistas nacionales e internacionales, quienes ofrecieron espectáculos que combinaron música, humor y puestas en escena de alto nivel. La diversidad de estilos y generaciones reafirmó el carácter transversal del certamen, que volvió a captar la atención de millones de personas dentro y fuera del país.

¿Quiénes han ganado la Gaviota de Plata y Oro?

En cada noche, el termómetro ha sido el público. La Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro se mantienen como los máximos reconocimientos que puede entregar el "Monstruo", premios que simbolizan la aprobación y la conexión real con la audiencia.

Agencia 1

A continuación, revisa qué artistas lograron conquistar al público y se llevaron la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña 2026:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña