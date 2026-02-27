"¡Alabado!": El divertido cruce de Miguelito con el Pastor Rocha en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 23:50 hrs.

Un divertido momento protagonizó Miguelito este viernes en el backstage del Festival de Viña 2026.

Mientras Tita Ureta le consultaba detalles sobre el próximo estreno de Detrás del Muro por Mega, el actor advirtió que el Pastor Rocha cruzaba por el mismo pasillo.

Ante la inesperada aparición, Miguelito interrumpió la entrevista y exclamó: "Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hijo de la…", desatando inmediatas carcajadas entre los presentes.

