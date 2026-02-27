"Debe evitar...": Kenita Larraín revisó los números del Pastor Rocha y predijo cómo sería su rutina en Viña

27 feb. 2026 - 15:50 hrs.

Una vez más los números de Kenita Larraín hablaron y predijeron el futuro de Pastor Rocha, el último comediante en subir al escenario de la Quinta Vergara por esta edición del Festival.

Igual que los cinco días previos, la numeróloga del matinal Con Gusto a Viña, dio algunas recomendaciones y reveló la palabra clave para garantizar un cierre exitoso del bloque humorístico de este viernes.

Luces y sombras

La proyección fue positiva y el número que determinó el ciclo que está transitando fue el siete, un número de éxito. Sin embargo, hay ciertas situaciones que podrían perjudicar al humorista si no logra manejarlas adecuadamente.

La autoexigencia, el desorden y la poca armonía dentro de su equipo pueden ser su talón de Aquiles la noche de hoy, según la proyección de Kenita.

"Tiene que tomar las riendas de su vida y caminar hacia el objetivo. Si él ensayó su rutina y en el momento algún remate no sale como espera, debe evitar entramparse. Además, cuidar las relaciones interpersonales y evitar peleas o desacuerdos en su equipo porque eso podría desmejorarlo", sostuvo la numeróloga.

A su vez, le recomendó trabajar en el manejo de las emociones y que concentre su energía en su talento y no en el afuera.

"Más que poner sus expectativas en el público. Se va a poner a prueba su rigidez y la idea es que fluya y haga lo sabe hacer, sin preocuparse por la aprobación externa. Su palabra clave es orden, mantener todo ordenado antes de la presentación lo va a ayudar a enfrentar este desafío", concluyó.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Humoristas Viña