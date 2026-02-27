¡Último día, nadie se enoja! Revisa qué humorista estará el viernes 27 en el Festival de Viña del Mar

27 feb. 2026 - 07:45 hrs.

Todo lo que comienza, debe terminar. Lamentablemente, el Festival de Viña del Mar llega a su fin tras 5 noches de espectáculo y de muchísimo humor.

Llega la última, una especial, ya que estará con toda la vibra de la música urbana y la juventud. Sin embargo, también estará presente un debutante en el humor.

¿Qué humorista se presentará este viernes?

Un gran descubrimiento del humor, un hombre que ha logrado seducir a los jóvenes con una comedia irreverente y llena de críticas.

Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha, será el encargado de hacer reír al público el último día del Festival. Un desafío no menor.

El joven comediante ha estado en boca de todos durante el último año con su sátira hacia los pastores de las iglesias, generando debate en todos los espacios.

