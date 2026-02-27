¿Es realmente pastor? La historia detrás del humorista Pastor Rocha en la última noche de Viña 2026
El encargado de hacer reír al “Monstruo” en esta última noche del Festival de Viña 2026 será Pastor Rocha, humorista ecuatoriano radicado en Chile desde hace varios años, quien promete un show marcado por un cruce poco habitual entre fe y comedia.
Su nombre artístico suele generar curiosidad. ¿Por qué se denomina “pastor”? ¿Tiene realmente un vínculo religioso o es solo parte de su personaje humorístico? Te lo contamos a continuación.
Santiago Endara, conocido como Pastor Rocha, tiene 35 años y nació en Ecuador. Llegó a Chile a los 9 años y su relación con la fe comenzó debido al acercamiento de su padre a la religión, un proceso que transformó a toda la familia.
Según ha relatado en entrevistas, ese cambio fue determinante, ya que su infancia había estado marcada por episodios de violencia intrafamiliar ejercida por su padre contra el grupo familiar.
¿Es realmente pastor?
Sí. Endara es pastor y actualmente lidera la comunidad cristiana La Casa, que realiza reuniones principalmente en formato online y, en ocasiones, de manera presencial. Su espacio incorpora libertad creativa, permitiendo incluso que la comedia conviva naturalmente con la reflexión religiosa.
“Nuestra iglesia nace en medio de la pandemia, fruto de años de trabajo en el liderazgo de jóvenes e inversión, tanto en cristianos como en personas alejadas de la fe”, detallan en su propio sitio web, reforzando que su rol pastoral es real y activo.
¿Cómo ver el Festival?
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).
También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Viernes 27 de febrero
