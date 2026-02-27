¿Quién es Paulo Londra? Conoce la edad y el origen del artista que se presentará en Viña 2026

27 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Paulo Londra será el encargado de abrir la última noche del Festival de Viña 2026.

El artista urbano concretará su esperado debut en el escenario de la Quinta Vergara este viernes 27 de febrero, en una jornada que genera alta expectativa entre sus seguidores y que promete ser inolvidable para sus fanáticos.

¿Quién es Paulo Londra?

Paulo Ezequiel Londra nació en Córdoba, Argentina, el 12 de abril de 1998, y actualmente tiene 27 años. Sus primeros pasos como artista los dio como freestyler en competencias callejeras como El Quinto Escalón, donde sus batallas comenzaron a viralizarse y a sumar millones de reproducciones en YouTube.

En 2017 inició formalmente su carrera musical con el sencillo "Relax" y alcanzó mayor notoriedad con "Condenado para el millón". Sin embargo, su salto internacional llegó en 2019 con el éxito "Nena Maldición", canción que hoy supera los 1.500 millones de reproducciones en YouTube y que lo posicionó como una de las figuras más importantes del género urbano.

Al año siguiente, se convirtió en el artista argentino con más reproducciones en Spotify y YouTube gracias a temas como "Adán y Eva", "Nena Maldición" y "Chica paranormal", además de colaboraciones como "Cuando te besé" junto a Becky G y "Te amo" con Piso 21.

En 2025, el cantante fortaleció su vínculo con Chile al colaborar con Bayron Fire y Jairo Vera en "A 200 Remix", tema que acumuló millones de reproducciones y reforzó su conexión con la escena urbana nacional.

