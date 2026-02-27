¡Los ganadores! A los 4 vientos y Antoñito Molina protagonizaron la obertura del último día de Viña 2026

27 feb. 2026 - 21:38 hrs.

La obertura de la última noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por la gran presentación de los ganadores de las Competencias Folclórica e Internacional.

En primera instancia, A los 4 vientos interpretó "Valoración", éxito con el cual se coronaron triunfadores tras superar a Campedrinos de Argentina y a Majo Cornejo de México.

Los artistas encantaron al público de la Quinta Vergara y emocionaron a todos con un show que alabó a la cueca chilena.

Festival de Viña

Tras lo anterior, fue el turno del ganador de la Competencia Internacional y Antoñito Molina, de España, nos deleitó con su presentación.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña