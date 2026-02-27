¡Los ganadores! A los 4 vientos y Antoñito Molina protagonizaron la obertura del último día de Viña 2026
La obertura de la última noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por la gran presentación de los ganadores de las Competencias Folclórica e Internacional.
En primera instancia, A los 4 vientos interpretó "Valoración", éxito con el cual se coronaron triunfadores tras superar a Campedrinos de Argentina y a Majo Cornejo de México.
Los artistas encantaron al público de la Quinta Vergara y emocionaron a todos con un show que alabó a la cueca chilena.
Tras lo anterior, fue el turno del ganador de la Competencia Internacional y Antoñito Molina, de España, nos deleitó con su presentación.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.Ir a la siguiente nota
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Viernes 27 de febrero
