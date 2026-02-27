Macarena Ripamonti explica por qué se entregó la Gaviota de Platino a Mon Laferte en Viña 2026

27 feb. 2026 - 23:36 hrs.

Quedan tan solo horas para que finalice el Festival de Viña 2026 y en la conferencia de prensa final, Macarena Ripamonti se refirió a las razones por las que se le entregó la Gaviota de Platino a Mon Laferte.

Recordemos que el pasado jueves 26 de febrero se presentó la artista chilena sobre el escenario de la Quinta Vergara y luego de recibir los dos galardones, fue la misma alcaldesa quien le entregó el máximo premio del certamen.

La cantante rompió en llanto al recibir tal reconocimiento y agradeció el cariño entregado por todo el público.

La respuesta de Macarena Ripamonti

En esa línea, es que se le consultó a Macarena Ripamonti la razón por la cual en las tres últimas ediciones del Festival de Viña se había entregado Gaviota de Platino.

"El indicador de que se hayan entregado seguidamente tres gaviotas de Platino es que están llegando artistas de tamaño nivel cada año, esas son las consecuencias que nosotros vemos y el patrón", expresó.

Y sobre los cuestionamientos, la máxima autoridad de Viña del Mar aseguró que se cumplieron todas las condiciones para entregar el galardón: "Hemos tenido que extremar esfuerzos porque es una gaviota que requiere una serie de requisitos, que se vayan cumpliendo quiere decir que están llegando muy buenos artistas al Festival de Viña del Mar".

