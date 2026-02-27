Alista su debut en Viña 2026: Estas fueron todas las exigencias de Pablo Chill-E para su show

27 feb. 2026 - 19:10 hrs.

Este viernes 27 se da inicio a la sexta y última noche del Festival de Viña 2026, una jornada que reúne a destacados artistas y humoristas sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En esta ocasión, Pablo Chill-E será el segundo artista musical tras la presentación del comediante Pastor Rocha, marcando así un esperado debut para el artista urbano en el certamen viñamarino.

Al igual que otras figuras invitadas, el cantante del género urbano entregó una serie de exigencias a la producción del festival, tanto para él como para su equipo técnico. Sus solicitudes incluyen:

Tabla de quesos y cocktail

Bebidas energéticas

Tapaditos

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

