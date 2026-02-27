"Fue un poco difícil": Matteo Bocelli confesó que su padre no quería que siguiera sus pasos como cantante

27 feb. 2026 - 19:20 hrs.

Esta mañana, el panel de Con Gusto a Viña recibió la ilustre visita del cantante y rey del Festival de Viña del Mar, Matteo Bocelli, quien contó en detalle cómo ha sido su paso por la Ciudad Jardín.

En la conversación no solo comentó cómo lo ha pasado en la Quinta Región, sino que también algunos detalles de su vida familiar siendo hijo del cantante Andrea Bocelli, con el que visitó el país en 2024.

Las aprehensiones de Andrea Bocelli con Matteo

El joven italiano contó que a su padre no le agradó mucho la idea de que él se dedicara a la música, ya que el cantante lírico no quería que viviera las cosas que él vivió.

Con Gusto a Viña

"Convencerlo a él de que me gustaba cantar fue un poco difícil, porque él sabe cuán difícil es una carrera de cantante, él sabe lo que se pasa, no quería que yo experimentara lo mismo que él", comentó Matteo Bocelli.

También comentó que el mantra de su padre, era, "No importa lo que haces en tu vida, hazlo con amor". Además, agregó que su padre está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Viña del Mar, que se convirtió en rey del certamen y que ha sido todo una locura desde que pisó suelo chileno.

