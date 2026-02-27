"Está luchando por su vida": José Antonio Neme explica su abrupta salida de Con Gusto a Viña y Only Viña

27 feb. 2026 - 08:50 hrs.

José Antonio Neme se refirió a su repentina salida de Con Gusto a Viña y su ausencia en el programa Only Viña este jueves 26 de febrero, revelando una urgencia familiar.

Y es que la jornada anterior, el animador dejó el matinal a eso de las 12:00 horas, siendo Marianne Schmidt la que siguió con la conducción, esbozando un momento complicado para su compañero.

Horas más tarde, en Only Viña, tampoco estuvo presente y Tonka Tomicic abordó nuevamente lo sucedido con el comunicador.

Mega



Neme explica su ausencia en Con Gusto a Viña y Only Viña

Esta mañana, fue el propio Neme el que comunicó que debió viajar de urgencia desde Viña del Mar a Santiago debido al delicado estado de salud de uno de sus perritos, Afrodito.

"Quiero agradecer rápidamente al equipo, a la gente del canal y a las decenas de personas que me han hecho llegar mensajes de apoyo a mi querido Afrodito, que está luchando por su vida", contó en pantalla.

Sobre la misma, agregó que "él está luchando, tiene 4 años y quiere vivir, así que si usted puede en algún momento del día hacer un minuto de silencio, yo creo que la energía de repente cambia las cosas".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre José Antonio Neme