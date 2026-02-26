Rematan bienes de Mauricio Pinilla en subasta: Estas son las cifras que pagaron por su marca Pinigol y su auto

26 feb. 2026 - 12:20 hrs.

La marca Pinigol de Mauricio Pinilla tiene nuevo dueño. Este miércoles se subastaron algunos de los bienes del exfutbolista, consecuencia de su declaración de quiebra por deudas de más de 1.670 millones de pesos.

Es un momento delicado para el comentarista deportivo, quien además de enfrentar el proceso judicial se encuentra en tratamiento por cáncer de piel.

La subasta de los bienes de Mauricio Pinilla

Un reporte de Las Últimas Noticias (LUN) detalla que no todas las propiedades de Pinilla que se presentaron en la subasta este miércoles recibieron ofertas.

Entre los bienes que sí se adjudicaron destaca la marca Pinigol, que se vendió por $900 mil pesos al postor Claudio Gálvez, quien debe pagar adicionalmente el IVA, un 7% de comisión y $1.670.664 por renovación.

Instagram @pinigol9

Según el abogado Ángel Labra, consultado por LUN, este traspaso no incluye los logos ni la imagen de Pinilla, solo el nombre comercial, que puede usarse para comercializar ropa, calzado, juguetes, artículos deportivos, servicios gastronómicos, entre otros.

Por otro lado, el auto BMW 330i (2022) del exjugador se vendió por $16.500.000, aunque el costo final subió a $19.500.000 al sumar IVA y comisión.

El activo de mayor valor fue la Sociedad Servicios Grosseto, adjudicada por $74.000.000. También se adjudicó la Sociedad Inversiones Maualessan por $500.000.

Los bienes que no recibieron ofertas fueron otras 11 sociedades en disputa, las acciones en el Bar Constitución y el loteo P Uno-H, ubicado en la Antigua Hacienda Apoquindo (Las Condes).

