El apoyo de Gissella Gallardo a Mauricio Pinilla en sus días más difíciles: "No lo veo como una carga"

Mauricio Pinilla atraviesa una de las etapas más duras de su vida, pero su esposa y madre de sus hijos, Gissella Gallardo, se mantiene a su lado como su más firme y fiel apoyo.

El exfutbolista se encuentra en tratamiento contra el cáncer de piel que le fue diagnosticado meses atrás, a la vez que enfrenta una declaración judicial de quiebra. La periodista está dando la cara en estos tiempos difíciles y asegura que lo hace con amor y responsabilidad.

El apoyo de Gissella Gallardo a Mauricio Pinilla

"Mauricio está afectado por todo lo que ha pasado y también por los errores que reconoce. Pero hoy la prioridad es su salud", dijo Gissella Gallardo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Lo he visto afectado. No es fácil ver cómo se cuestiona todo lo que hizo o dejó de hacer. Hay mucha autocrítica", comentó.

"Siento que soy el pilar de mi familia", expresó la comunicadora al enumerar sus responsabilidades. "Me toca dar la cara, hablar con abogados, ordenar papeles. Pero siento que tengo la fortaleza para hacerlo. En este momento él necesita concentrarse en su tratamiento y yo puedo sostener otras áreas. No lo veo como una carga", explicó.

En referencia al incierto futuro económico que enfrentan, afirma que lo único realmente seguro es la familia. "Si estamos bien entre nosotros y con salud, lo demás se puede reconstruir", aseguró.

"Duele desprenderse de cosas, duele ver cómo cambian planes que uno tenía. Hemos llorado, claro que sí. Pero no puedo quedarme en eso. Tengo tres hijos que miran cómo reacciono. Si yo me derrumbo, ellos lo sienten el doble", resaltó.

"Somos jóvenes, tenemos energía y ganas. Si hay que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. No es la situación que soñábamos, pero es la que nos tocó, y la vamos a enfrentar juntos", enfatizó.

Por último, la panelista comentó que tiene una red de apoyo de familia y amigos, entre ellos sus compañeros de trabajo, que le han brindado contención y risas.

