No paran las malas noticias: Mauricio Pinilla es declarado en quiebra y sus bienes serán rematados

18 feb. 2026 - 15:35 hrs.

Mauricio Pinilla está pasando por uno de los momentos más complejos de su vida tras sufrir depresión, ser diagnosticado con cáncer de piel y ahora enfrentar un proceso de quiebra.

La información fue revelada por La Tercera, medio que expuso que Pinilla atravesó una profunda crisis financiera que llevó a un tribunal a declarar en quiebra al exfutbolista por deudas que suman cerca de 1.670 millones de pesos.

Asimismo, se reveló que enfrenta una demanda de un liquidador, por lo que el primer remate de los bienes de Pinilla está fijado para el 25 y 26 de marzo en las oficinas de Colliers.

Pinilla es declarado en quiebra

Los principales acreedores del exfutbolista son el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) con $682 millones, Primus Capital con $514 millones y Banco Santander con $207 millones.

A raíz de esto, el liquidador Israel Letelier puso una acción revocatoria en contra de Pinilla y Felipe Ballesteros Vásquez luego de que el exjugador, conociendo de su mal estado, vendió su vehículo al hombre mencionado, siendo esta transacción realizada el 21 de noviembre del 2025, antes de que se declarara la quiebra de Mauricio.

Asimismo, dentro de los bienes que estarán en remate están una parcela ubicada en la comuna de Colina, así como otros bienes vinculados a su patrimonio.

Todo sobre Mauricio Pinilla