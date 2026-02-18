Kika Silva cuenta cómo es su relación con Gonzalo Valenzuela tras su quiebre matrimonial: "Soy una afortunada"

18 feb. 2026 - 16:40 hrs.

Cuando Gonzalo Valenzuela y Kika Silva anunciaron su separación hace un mes, dijeron que asumieron el proceso "con cariño y respeto".

En ese momento el actor y la presentadora no detallaron las causas de su quiebre sentimental, en cambio, pidieron considerar su privacidad y la de sus familias. Ahora, en declaraciones a Las Últimas Noticias (LUN), la modelo se sincera sobre su actual relación con el actor.

La relación de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela tras separarse

Kika Silva estuvo de viaje en París para promocionar la recirculación de la moda, de cara a la Gala de Viña 2026, que se celebra este viernes. A su regreso al país, la presentadora dio unas cortas decaraciones sobre su exmarido.



"Soy una afortunada porque ha sido un proceso amable, estoy tranquila, tengo muy buena conversación con Gonzalo y creo que lo más importante es tratar de hacer las cosas bien", expresó.

En concordancia con lo que dijo en su comunicado conjunto con Valenzuela, Silva reiteró que la decisión se tomó en armonía y que se encuentra en paz respecto a este tema.

"Esto no me encuentra en un momento de caos repentino, que ahí es cuando a uno se le va todo a las pailas, entonces lo vivo con mucho cariño. Con Gonzalo hay una muy buena relación", aseguró.

Silva y Valenzuela se casaron en abril de 2024 y confirmaron el fin de su matrimonio el pasado 20 de enero. "Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja", dijeron entonces.

