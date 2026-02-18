La nueva polémica de Américo: Exguitarrista de su banda lo demanda por un millonario monto

18 feb. 2026 - 12:25 hrs.

Los últimos días han sido complicados para Américo, luego de su bullada ruptura con Yamila Reyna y de la filtración de una denuncia de la humorista en su contra por violencia intrafamiliar (VIF).

Ahora el nombre del cantante vuelve a sonar, al conocerse que enfrenta una demanda millonaria interpuesta por un exmiembro de la banda que lo acompaña en sus giras.

Demanda millonaria contra Américo

El guitarrista Juan Núñez, exintegrante de la banda de Américo y exdirector musical del artista, lo denunció a mediados de 2025 en tribunales por maltrato, hostigamiento laboral e incumplimiento de obligaciones como empleador.

Así lo corroboró Las Últimas Noticias (LUN), medio que además conversó con el representante legal del demandante, Claudio Rivera Ruiz-Tagle. El abogado afirma que su representado recurrió al autodespido tras sufrir problemas sicológicos por su situación laboral.

La demanda asevera que Américo incumplió compromisos como los pagos previsionales y vacaciones de su exempleado, quien solicita una indemnización de 89 millones de pesos. Además, en la denuncia se señala que el artista "era un jefe maltratador que humillaba a sus músicos".

Núñez también acusa a su exjefe de soltar comentarios sarcásticos durante los conciertos, como "ay, se me agrandó el chico", en referencia a su baja estatura. El miedo a ser ridiculizado, el exceso de ensayos y otras exigencias, lo habrían hecho "colapsar emocionalmente".

"Permaneció tres días sin dormir y tuvo que iniciar tratamiento médico, actualmente en curso, con diagnóstico de trastorno depresivo reactivo a disfunción laboral", detalló el jurista. El tribunal propuso un acuerdo de menos de la mitad de la cifra que exige Núñez, pero no lo han pactado.

Por su parte, el abogado de Américo, Sebastián Parga, dice que el guitarrista nunca prestó servicios para su representado "bajo subordinación y dependencia", que el trato hacia él siempre fue de respeto, y que en cambio, era este quien se burlaba de sus colegas, reseña LUN.

