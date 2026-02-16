"Es un delito": Exfiscal Sabas Chahuán reacciona a filtración de denuncia de Yamila Reyna contra Américo

16 feb. 2026 - 13:45 hrs.

Sabas Chahuán, ex fiscal nacional y abogado, se refirió a la filtración de la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) presentada por Yamila Reyna contra el cantante Américo.

Fue la misma actriz y comediante la que reaccionó a la divulgación de los antecedentes en un programa de televisión, afirmando que se siente "vulnerada, expuesta y desprotegida".

Mientras se revisaba el tema en Mucho Gusto, el abogado partió comentando que al ser una denuncia en un Tribunal de Familia, quiere decir que “no está denunciando lesiones en principio, está denunciando violencia intrafamiliar como maltrato psicológico, pero no habitual, salvo que haya hecho la denuncia en el Tribunal de Familia para que adopte una medida de protección rápida".

Sabas Chahuán remarcó que la filtración es legalmente una vulneración de secreto, por tanto, "es un delito".

"La deja expuesta y da lo mismo si ella es víctima o es el victimario, es perjudicial para todos, porque esto es secreto, no solamente para los intervinientes, sino para los terceros, porque es una causa de familia", agregó.

De acuerdo con el abogado, el Tribunal de Familia tiene la obligación de realizar una denuncia dentro de 24 horas desde que divulgaron los antecedentes, además de recalcar que esto no hace más que revictimizar a Yamila Reyna.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

