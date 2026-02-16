"Tengo 22 niños": Residente de toma de Maipú acusa que desalojo no fue informado y emplaza a alcalde Vodanovic

16 feb. 2026 - 11:50 hrs.

El desalojo de la toma Santa Marta de Maipú, en la Región Metropolitana, estuvo marcado por la oposición de un grupo de pobladores que encaró e intentó golpear al alcalde Tomás Vodanovic.

En la instancia, el periodista de Mucho Gusto, Karim Butte, habló con una de las personas que utilizó este espacio de manera ilegal, quien acusó que no fue notificada del operativo, asegurando que fue un acto "inhumano, (porque) aquí hay familias, niños".

El testimonio de residente de toma Santa Marta

Según relató, ella llegó a la toma hace dos años junto a su familia la que, contando a sus hijos y nietos, llega a tener 22 menores de edad. "Aquí, entre mi familia y la de mis hijas, son 22 niños", explicó.

Afirmó que desde Navidad que no cuentan con suministro de agua, luego que se desalojara el campamento contiguo, El Trébol, y que los albergues y subsidios de arriendo fueron ofrecidos a quienes firmaron los documentos del municipio.

Consultada por los riesgos de vivir a un costado de la rotonda, donde pasan vehículos a alta velocidad, la mujer, de nacionalidad venezolana, indicó que "nosotros no queríamos estar aquí para vivir eternamente, sino que solamente estamos reuniendo pasajes porque son puros niños. (Queremos) regresar a nuestro país".

Cabe destacar que desde la Municipalidad de Maipú indicaron que la información del desalojo se publicó hace un mes y que, además, se realizó un puerta a puerta para comunicar sobre el operativo y las alternativas.

