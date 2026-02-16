Tenso desalojo en toma Santa Marta de Maipú: Pobladores encararon e intentaron golpear al alcalde Vodanovic

16 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Un tenso y violento momento se vivió en el inicio del desalojo de la toma Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El operativo comenzó la mañana de este lunes 16 de febrero, con el despliegue de equipos municipales, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez.

Pobladores encaran a alcalde Vodanovic

Con todo, durante su inicio, un grupo de pobladores, cercano a cinco personas, quienes se resistían al desalojo, encararon al alcalde Tomás Vodanovic y al delegado presidencial Gonzalo Durán.

Precisamente, la cámara de Mucho Gusto captó el momento en que las personas comenzaron con gritos en contra de la autoridad, para posteriormente intentar golpearlos, frente a lo cual personal de Carabineros tomó acción del caso.

Según reportó el periodista Karim Butte, son al menos cinco los sujetos, entre hombres y mujeres, que fueron detenidos por los uniformados.

