"Esperaba que no se acabara": Américo reaparece y rompe el silencio tras bullado quiebre con Yamila Reyna

16 feb. 2026 - 12:55 hrs.

A casi una semana del polémico quiebre sentimental con Yamila Reyna, el cantante Américo volvió a los escenarios y rompió el silencio sobre la ruptura.

El intérprete de "Traicionera" fue una de las atracciones del Festival de la Vendimia de Palmilla 2026, en la región de O’Higgins, evento que fue su primera reaparición pública tras lo ocurrido con la actriz.

Américo rompe el silencio sobre polémica con Yamila Reyna

"Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. Me ha tocado ver, leer, escuchar un montón de cosas con mucho dolor y decepción, pero también con paciencia", aseguró de entrada en el escenario frente al público.

Mega

Tras esto, Américo indicó que "aprovechando que vinieron amigos de los medios, que vinieron desde Santiago hasta aquí porque tenían mucho interés por hablar conmigo o por escuchar unas palabras, déjenme decirles que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto. Lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y el mío es cantar, para eso nací".

Emocionado y entre lágrimas, dijo que "a los 7 años, cuando me subí a un escenario, supe que era mi lugar seguro. Esperé todos estos días para estar en un lugar seguro y poder decir, poder expresar un poco de mis sentimientos".

Respecto a la relación con Yamila Reyna, pidió "un poco de tregua, de respeto, por una historia preciosa de la cual fueron todos testigos, una historia que fue real y bueno, se acabó. Esperaba que no de esta forma. De hecho esperaba que no se acabara. Pero así es la vida".

"Quiero dedicarme este show a mí mismo, porque en cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento, y mucho respeto también pido por Yamila, por supuesto que sí, lo pido", concluyó.

