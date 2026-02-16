"Andar en auto se ha transformado en un peligro": La dura reflexión de Neme tras encerrona a Macarena Tondreau

16 feb. 2026 - 09:50 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, entregó una dura reflexión respecto a la violenta encerrona que sufrió Macarena Tondrea y una de sus hijas, menor de edad, la noche de este domingo en la comuna de Vitacura.

De acuerdo con lo informado, la presentadora de televisión fue abordada por delincuentes cuando transitaba por la Autopista Vespucio Oriente. Los antisociales la intimidaron con armas de fuego y martillos.

José Antonio Neme y la encerrona a Macarena Tondreau

Frente al crudo episodio que vivió la también actriz, el comunicador aseguró que sintió rabia una vez que escuchó lo sucedido.

"Me da rabia, me viene mucha rabia que la ciudadanía tenga que pasar por esto que no es justo. No me parece justo, aceptable, ni oportuno, ni deseable", aseguró.

"¿Qué más podemos hablar sobre una encerrona de este tipo? Desde hace muchísimos años, no desde el último año ni hace dos años ni hace tres años, sino que desde hace ya un buen rato, andar en auto se ha transformado en un peligro", agregó.

Bajo esa misma línea, Neme manifestó que transitar por la ciudad a las 11 de la noche en tu propio auto es un espacio ganado por la ciudadanía y no poder garantizarlo, es "entrar en un espacio de riesgo".

