Programación de Mega para este lunes 16 de febrero: Mira el horario de El Jardín de Olivia

Este lunes 16 de febrero, no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) recordará la noche de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, cerrando la jornada con un imperdible capítulo de El Internado.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 16 de febrero?

