Comunicado Oficial: Megamedia denuncia falsa acusación de Di Mondo

16 feb. 2026 - 00:14 hrs.

Megamedia desmiente categóricamente las afirmaciones del señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo, efectuadas en el programa Primer Plano de Chilevisión, respecto de los protocolos aplicados previo a su participación en uno de nuestros programas, la que en definitiva nunca se concretó. Si bien la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación.

Las producciones de Megamedia se ajustan rigurosamente a diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes, actuando siempre bajo estrictos estándares éticos y legales. Así lo prueban las decenas de casos, incluido este, en que dichos protocolos han operado correctamente.

Megamedia lamenta y rechaza las imputaciones del señor Huerta, las que son falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad.

Respecto de la situación migratoria que también ha acusado el señor Huerta en diferentes instancias mediáticas, Megamedia es enfático en señalar que la condición de los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes, establecidas para estos casos.

Para Megamedia el resguardo de su prestigio corporativo y la integridad de sus profesionales es una prioridad esencial. En virtud de este compromiso es que nos reservamos el derecho de estudiar y ejercer las acciones legales pertinentes.