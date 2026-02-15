Elegante con gabardina estructurada: Así se viste Florencia Araneda para una cita nocturna con su pololo

15 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Florencia Araneda vive un dulce momento junto a Benjamín Numair, con quien confirmó su relación hace varios meses. Aunque suele ser reservada con su vida romántica, la influencer comparte ocasionalmente algunas de sus experiencias con su pololo.

En esta oportunidad, mostró en Instagram una serie de fotos que capturaron el look que eligió para disfrutar de una elegante cita nocturna en pareja.

Look de Florencia Araneda para una cita nocturna

Para la ocasión, la creadora de contenido apostó por una atemporal y estructurada gabardina corta en color camel, que marcó su silueta con un cinturón. Esta pieza la combinó con pantalones y botas negras.

El outfit, sofisticado y urbano, lo complementó con aros pequeños y un par de anillos dorados. La hija de Marcela Vacarezza también lució su cabello liso y un maquillaje natural con mejillas sonrosadas y labios en tonos nude.

De esta manera, Florencia Araneda deslumbró con un estilo sobrio y elegante durante su cita con Benjamín Numair, con quien tuvo una íntima cena en un restaurante.

