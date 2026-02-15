"Doña Florinda mode on": El método de Catalina Vallejos para sus ondas estilo sirena

15 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Luego de disfrutar del concierto de la cantante argentina Tini Stoessel en el Estadio Nacional, Catalina Vallejos se trasladó a Concón, en la Región de Valparaíso.

Desde allí, la modelo e influencer compartió un par de postales donde se la vio con unos accesorios en su melena, que lograron un resultado lleno de movimiento.

El peinado wavy de Cata Vallejos

Cata Vallejos publicó en sus historias de Instagram una imagen suya, donde se la ve impecablemente maquillada y con su cabello organizado en secciones, con tubos para formar rulos.

"Hello. Aquí, Doña Florinda mode on", escribió en alusión al personaje de la famosa serie "El Chavo del 8", quien siempre lucía estos rollos en su cabeza.

Más tarde, Vallejos agregó una nueva postal, esta vez con su cabellera suelta y al aire libre. Al parecer logró su cometido, pues se formaron unas ondas tipo "sirena" o wavy hair, con mucho movimiento.

La influencer, que hace semanas regresó a vivir a Chile, no detalló si se encuentra en Valparaíso por trabajo o de paseo.

Instagram @catavallejos

Todo sobre Catalina Vallejos