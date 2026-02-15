Totalmente de cabeza: Los increíbles ejercicios de Pame Leiva para el suelo pélvico

15 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Desde hace unos años, Pamela Leiva se propuso visibilizar el problema de la incontinencia urinaria en mujeres, un tema que incluso llegó a tocar en su rutina del Festival Viña del Mar 2023.

En 2024, la Sociedad de Kinesiólogas de Piso Pélvico le otorgó a la comediante la "Pelvis de Oro" por educar sobre el tema y remarcar la importancia de los ejercicios para fortalecer esta zona. La humorista mostró recientemente sus avances en esta disciplina, con unos complicados ejercicios.

Los ejercicios de suelo pélvico de Pamela Leiva

Pame Leiva publicó en sus historias de Instagram un video de pocos segundos en el que se la ve ejecutar unos difíciles movimientos. Con la cabeza sobre una alfombra en el suelo y apoyada en sus manos, la artista elevó sus piernas hacia el techo, hasta formar con su cuerpo la figura de una vela.

En el fondo se escuchaba la voz de su instructora decir: "Baja más las piernas, mantén la postura, no es fácil mantener la postura. Vamos, arriba". Tras una cuenta regresiva y las órdenes de su entrenadora, Pame volvió a subir las piernas.

En los últimos segundos de la ejecución, soltó unas carcajadas para expresar que ya estaba llegando al límite, hasta que finalmente se incorporó para recibir las felicitaciones de la tutora. "Se notan los avances de las clases de medicina pélvica", escribió en la publicación.

