"Hay que ser demasiado imbécil...": Yamila Reyna reaparece en redes sociales con enigmático mensaje

La reciente ruptura entre Américo y Yamila Reyna ha sido una de las noticias más comentadas del espectáculo, ya que ambos tenían planes de matrimonio para los próximos meses y, también, por la forma en cómo terminó la relación.

En una reciente presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla, el cantante se refirió por primera vez a la separación, pidiendo respeto tanto para él como para la actriz.

Sin embargo, quien decidió aparecer en redes sociales este fin de semana fue Yamila Reyna, que dejó un mensaje, tomando la frase del escritor uruguayo Mario Benedetti.

La actriz compartió una historia en Instagram con una cita del poeta: "Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre". Además, decidió desactivar la opción de comentarios en su publicación, lo que solo aumentó la intriga entre sus seguidores.

Aunque las razones del quiebre no han sido esclarecidas del todo, la situación se hizo pública tras conocerse que ambos habrían protagonizado una discusión que terminó en un supuesto forcejeo y en una eventual denuncia de Yamila contra el cantante. En ese contexto, el reciente mensaje compartido en redes sociales se interpreta como una señal de que la actriz aún tendría cosas pendientes por expresar.

Cabe destacar, que Américo ha mencionado en anteriores entrevistas que padece alcoholismo, y una de las testigos de aquel día de la discusión mencionó que el cantante de cumbias estaba bajo los efectos del alcohol.

