"Preparándonos para la gala": Blu Dumay se somete a este tratamiento para deslumbrar en el Festival de Viña

15 feb. 2026 - 16:00 hrs.

A pocos días para que se dé inicio al esperado Festival de Viña del Mar, este 20 de febrero es la gala, los invitados confirmados ajustan los últimos detalles para brillar como nunca sobre la alfombra roja y Blu Dumay no escapa de esta dinámica.

En sus historias de Instagram, la influencer reveló el tratamiento corporal al que se sometió en un centro estético ubicado en Las Condes, con el fin de lucir la mejor versión de sí misma en la gala.

Tratamiento de Blu Dumay previo a Viña del Mar

"Preparándonos para la gala", escribió la hija de María Alberó en un primer registro. En la imagen, se observa una camilla junto a una gran ventana con vista panorámica a la ciudad.

Instagram @bludumay

Posteriormente, Blu Dumay compartió un video en el que se aprecia cómo le realizaron un tratamiento en la zona abdominal. "Radiofrecuencia para drenar y reafirmar", explicó en su registro.

De esta manera, la creadora de contenido se prepara con dedicación para deslumbrar en su paso por uno de los eventos más esperados del año en el país.

Todo sobre Blu Dumay