Rosario Bravo se llena de elogios con un vibrante traje de baño en sus vacaciones: Así la halagó su esposo

Rosario Bravo se siente feliz porque las lluvias quedaron atrás, de manera que puede disfrutar en pleno de sus vacaciones en el Lago Maihue, en la región de Los Ríos.

La enfermera y animadora apareció en una serie de postales y videos deleitándose en medio del paisaje natural, vestida con un colorido traje de baño con el que se ganó los elogios de sus seguidores.

El traje de baño de colores de Rosario Bravo

"Y se fue la lluvia", es la breve frase que acompaña la publicación de Rosario Bravo, quien se ve satisfecha de su paseo, compenetrada con el agua y las piedras del hermoso paraje.

En las imágenes se aprecia su traje de baño de una pieza, con estampado de ondas verticales abstractas de diversos colores, desde el rojo cálido, pasando por el azul y el turquesa, hasta un blanco crema. La prenda tiene escote recto y finos tirantes con pequeños detalles metálicos.

Sus seguidores elogiaron su look, pero fue su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien dejó el comentario más viral. "Cada día más linda", dijo.

"¡Qué mujer más bella, por Dios! Felicitaciones, doc"; "Hermosa"; "Regia y hermoso lugar, disfruta"; "Eres una bella sirenita"; son algunos de los mensajes de sus fans.

